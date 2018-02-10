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Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür

Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür.27980
  • Giriş : 10.02.2018 / 11:24:00

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Belhanda'ya ödenen bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

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FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Dursun Özbek döneminde yapılan Younes Belhanda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"5 milyon dolara anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya geldi"

Ajansspor'a konuşan Yeşilbaş, "Belhanda'yı ben zamanında Galatasaray'a getirebilirim demiştim, 5-6 milyon euroya bu transferi bitirebilirim demiştim. Ben 5 milyona anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti" dedi. Yeşilbaş, "Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon euroya bitirdi ben ise 5'e getirebileceğimi söylemiştim. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Şimdi Galatasaray 8 milyon euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu'na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gün sonra 5 milyon dolara anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi" ifadelerini kullandı.

"Belhanda'ya yakıştıramadım"

Yeşilbaş, "Belhanda Galatasaray'la anlaşırken bana haber gönderip 'beni Beşiktaş'a götür' diye mesaj gönderdi bunu da Belhanda'ya yakıştıramadım" dedi.

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