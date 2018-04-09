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Menajerinden Beşiktaş için şok açıklama

Menajerinden Beşiktaş için şok açıklama.17626
  • Giriş : 09.04.2018 / 16:27:00

Yacine Brahimi ile ilgili menajeri Alonso'dan açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Yacine Brahimi ile ilgili menajeri Luis Alonso'dan 'Türkiye'ye gelmesi imkansız' açıklaması geldi.

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yacine Brahimi’nin İspanya temsilcisi Luis Alonso, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Alonso, ‘Brahimi’nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye’ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye’yi düşünmüyor’ dedi.

Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a karşı iki maçta da görev yapan Cezayirli yıldız oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Yacine Brahimi’nin Porto ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Brahimi, Porto formasıyla bu sezon çıktığı toplam 43 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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