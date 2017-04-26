Menajerlerin Effendi'si Antalya'da!
Güney Asya futbolunun en önemli Futbol Menajeri olarak bilinen Effendi Jagan, 2000 senesine kadar FC Selangor Kulübü Genel Menajerliğini yaptıktan sonra 2004 yılında faaliyete geçirdiği şirketi ile FIFA Player ve Match Agent olarak Dünya Futboluna hizmet ediyor.
Bünyesinde 200'e yakın yabancı oyuncu ve teknik direktör fortföyü bulunan ve bunların bir çoğunu Asya Futboluna kazandıran ve transfer olmasını sağlayan Jagan'ın yeni hedefleri arasında artık Türkiye futbolu ve futbolcusu da var. Hem Asya futbolundan kulüp düzeyinde hem de Milli Takımlar düzeyinde yabancıların hayran kaldığı Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da otelleri ve kamp yerlerini gezen ve araştırmalar yapan deneyimli teknik adamın ilk hedefleri arasında takımları Antalya’ya kampa getirmekte var. Bunun yanı sıra İstanbul takımlarını Maleyza'ya kampa götürmek amacıyla ikili temaslarda bulunan Jagan'ın ; 2013 yılında Manchechster United ve Barcelona, yine 2014 yılında FC Sevilla takımlarını Malezya'ya götürmesi dikkat çekmişti.
Deneyimli futbol adamının şimdilerde başlıca hedefleri arasında, kendine yakın gördüğü müslüman bir ülke olan Türkiye ile Asya ülkeleri arasında futbolun her alanında köprü olmak istediği ve bunun için temaslarda bulunduğu bilgisi yer alıyor.
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