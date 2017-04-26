Menajerlerin Effendi'si Antalya'da!

Giriş : 26.04.2017 / 12:00:00

Dünyaca ünlü Malezyalı Menajer Effendi Jagan Abdullah, Antalya'da ki Uluslararası Spor Sağlık Fuarına katıldı, Türk Futbolu ile ilgili dikkate çeken temaslarda bulundu.