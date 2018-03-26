Menbiç harekatı için açıklama geldi
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünde durması durumunda Menbiç harekatına gerek kalmayacağını belirtti.
NTV'den Funda Görey'in sorularını cevaplayan Işık'a, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp hedefe ulaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç uyarıları ve ABD askerlerinin Menbiç'te verdiği görüntüler soruldu.
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