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Menbiç harekatı için açıklama geldi

Menbiç harekatı için açıklama geldi.13451
  • Giriş : 26.03.2018 / 11:56:00

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Menbiç harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünde durması durumunda Menbiç harekatına gerek kalmayacağını belirtti.

NTV'den Funda Görey'in sorularını cevaplayan Işık'a, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp hedefe ulaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç uyarıları ve ABD askerlerinin Menbiç'te verdiği görüntüler soruldu. 

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