Menbiç'te patlama: Ölü ve yaralılar var!
Suriye'nin Menbiç kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
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