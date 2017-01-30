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Merakla beklenen AÖF final sonuçları açıklandı

Merakla beklenen AÖF final sonuçları açıklandı.15060
  • Giriş : 30.01.2017 / 11:47:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 11:56:36

Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı.

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AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. AÖF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Bugün Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinde sınav sonuçları duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Öğrenci Giriş sistemi aracılığıyla açıklandı. Anadolu Üniversitesi İnternet sitesi ve öğrenci SMS sistemi üzerinden yapılan AÖF sınav sonuçları duyurusu, öğrencilerin sonuçları nereden öğrenebileceğine işaret etti. 

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