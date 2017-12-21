Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!
Heyecanla beklenen sonuçlar geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını açıklandı.
ÖSYM tarafından 19 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen ALES' sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada ALES sonbahar dönemi sonuçlarının 21 Aralık’ta (bugün) açıklanacağı duyurulmuştu. 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÖSYM, sonuçlarla ilgili duyuruyu şu şekilde gerçekleştirdi;
"19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017-ALES Sonbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Sınav sonuçları, 21 Aralık 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanmış olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınıyor. Türkiye’deki üniversitelerde özellikle tezli yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların bu sınava katılması gerekiyor. Üniversitelerde lisansüstü eğitim için adayların alması gereken minimum puanlar değişiklik gösteriyor. Sayısal 1-2 ve sözel 1-2 olarak 4 testte 120 soru yöneltilen adaylara 180 dakika süre tanınıyor. Sınavda adaylar matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe ve mantıksal akıl yürütme alanlarından yöneltilen soruları cevaplıyor.
KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
O dil ders kitaplarına girdi
Bu yıl ilk kez seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça büyük ilgi gördü.
ÖSYM açıkladı! YKS başvuru ücretleri belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretleri belli oldu.
ÖSYM, son 10 yılın sınavlarını inceleyecek
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son 10 yılın sınavlarını inceleyecek.
Üniversite sınavı yine değişti
Üniversite sınavında bir değişiklik daha yapıldı. İşte yeni değişiklikler...
Başbakan: Merkezi sınav olacak!
Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçiş sınavı ile ilgili bilgi verdi.
MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.