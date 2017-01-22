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Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi

Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi.23257
  • Giriş : 22.01.2017 / 19:33:00

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, abisini toprağa verdi.

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MHP Genel Başkanlığı'na aday olan ancak seçim yapılamadığı için istediği sonucu alamayan Meral Akşener, abi acısı yaşadı.

MHP eski Milletvekili Meral Akşener’in daha önce Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı yapan ağabeyi 69 yaşındaki Nihat Gürer önceki gün kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Nihat Gürer’in cenazesi İstanbul’da bulunan özel bir hastaneden alınarak memleketi İzmit’e getirildi. İkindi vakti İzmit Fevziye Camisi’nde kılınan cenaze namazına Sinan Oğan, Koray Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Gürer’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Meral Akşener cenaze öncesi caminin önünde bulunan bir restoranda taziyeleri kabul etti. Akşener gelmeden önce taziyelerin kabul edileceği restoranda polisler tarafından önlem amaçlı arama yapıldı. Fevziye Camisi’nin etrafında da güvenlik önlemleri alındı. Meral Akşener’e taziyelerini iletmek isteyenler restoranın önünde toplandı. Meral Akşener daha sonra caminin bahçesine geçerek burada da taziyeleri kabul ederken, izdiham yaşandı.

Meral Akşener ağabeyinin tabutu başında dua okurken, başını tabutun üzerine koyarken büyük üzüntü yaşadı.

Nihat Gürer’in tabutunu Sinan Oğan, Lütfü Türkkan ve yakınları omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Nihat Gürer’in cenazesi Gündoğdu Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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