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Meral Akşener AYM'ye başvurdu

Meral Akşener AYM'ye başvurdu.12491
  • Giriş : 26.01.2017 / 11:02:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 11:02:49

MHP'den ihraç edilen eski genel Başkan adayı Meral Akşener'den kritik bir adım geldi.

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MHP'den ihraç edilen ve mahkemlerce ihracının iptali reddedilen Meral Akşener partiye geri dönebilmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka da CHP'ye dönüş için AYM'ye gidiyor.

Bireysel başvuru hakkını kullanan Akşener, 6 sayfalık bir dilekçeyle ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.  Akşener'in avukatı Feridun Bahşi tarafından verilen itiraz dilekçesinde "Anayasanın 38. maddesinde belirtilen savunma hakkımız hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçiyi sunuyoruz" dedi.

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