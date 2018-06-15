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Meral Akşener: Daha fazla kan düşmesin

Meral Akşener: Daha fazla kan düşmesin.16712
  • Giriş : 15.06.2018 / 14:45:00

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan bayram sofrasına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Akşener herkese teşekkür ederek, "Partiyi kurmak için yola çıktığımızda ilk Bitlis'e gelmiştim. Referandum döneminde de buraya gelmiştim. Ve Ahlat'ta bir evim olmasını istediğimi söyledim ve sözümü yerine getirdim. Ahlat'ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. İlk bayramı ve inşallah Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat'ta ailemle birlikte geçireceğim. 24'ünde seçim var. Henüz Cumhurbaşkanı seçilemedim ama bugün ailemle buradayız ve artık kendimi Ahlatlı hissediyorum ve buna devam edeceğim. Bu seçimin Tükiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AK PARTİLİ VEKİLE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM'

Suruç'ta yaşanan olaya değinen Akşener birlik ve beraberlik mesajları vererek, ""Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin abisi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Allah aşkına kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Diğer taraftan devletin valisine, emniyet müdürüne ve üst düzey bürokratlarına sesleniyorum bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürücü açıklamaların, tavırların ortaya konmasında acilen büyük önem vardır. Bu konuda da devleti yönetenleri uyarmak isterim" dedi.

ŞU AHLAT BİR CUMHURBAŞKANI ÇIKARSIN ARTIK'

Artık Ahlat'ın bir Cumhurbaşkanı çıkarmasını istediğini ifade eden Akşener, "Bugün burada gerçekten bir bayram sofrası var. Türkiye'nin değişik yerlerinden misafirlerimiz var. Ahlatlılar olarak onları bugün ağırladık. 24 Haziran'da bir seçim var. İki yönlü karar vereceksiniz. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi. İYİ Parti Genel Başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım kendime de oy istiyorum. Şimdi Ahlat, bir Cumhurbaşkanı çıkarsın artık. Allah bana inşallah Ahlat'a gelecek bayramda Cumhurbaşkanı olarak gelmeyi nasip etsin. Bu sofrayı burada kurmayı tekrar nasip etsin. Pek çok söylemem gerek ama bugün bayram. Bayram barış ve kardeşlik günü, küslerin barıştığı gündür. Bu nedenle sözü fazla uzatmak istemiyorum. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ye çok güzel bir mesajı beraber verdik" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlar ve partililerle bayramlaşan Akşener, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

TGRT

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