Meral Akşener'den flaş iddia

“Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor” diyen Akşener şöyle konuştu:“Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya 'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.”İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP’nin seçmeni sandıktan uzak tutmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan anketlerde 50 artı 1'i ferah ferah göremiyorlar o yüzden AKP'de asabiyet var. Vatandaş ‘Hile olacak, oy kullansak ne olur' dememeli. Seçmeni sandıktan uzak tutmak istiyorlar. ‘Sandık başlarını Sadat'çılar tutacak, falanca silahlı örgüt tutacakmış' diye vatandaşa korku aşılıyorlar. Ben de her fırsatta onlara ‘korkmayın' diyorum. Korku kelimesi sinsi şekilde insanların ilklerine işleyen bir kelime olmuş. Bizim huzura ihtiyacımız var bunu da sağlayacağız.”Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Akşener şunları kaydetti:“Benim bildiğim Erdoğan yerel seçimlerden önce cumhurbaşkanlığı seçimini yaptırır ve tarih olarak da 15 Temmuz'u seçer. Erdoğan, asla bu tarihi kaçırmaz. Güneydoğuda bir PKK bir de AKP yumruğu var. İki taraf da kendisindensin ya düşmansın havasındalar seçmenin alternatife ihtiyacı var o da İYİ Parti. Diyarbakır 'dan da milletvekili çıkaracağız. Batının da doğunun da ortak sorunu hukuksuzluk. Belediyeye kayyum atanıyor. Hizmet yapıyor ama ayrımcılık da devam ediyor. Bitlis 'in bir ilçesindeydim bir genç yanıma geldi ‘huzur istiyorum' diye ağladı. İnsanlar huzur istiyor.Yabancılar bana iki soru yöneltiyorlar. Birincisi ‘Seçime girebilecek misiniz?' İkincisi de ‘Korkmuyor musunuz?' Bunlar ülkemiz adına çok üzüntü verici sorular. Partimizin seçime sokulmayacağını, benim cezaevine atılacağımı düşünüyorlar. Buradan çıkan sonuç seçim kazanmak için AKP'nin her şeyi yapabileceğidir. Çok üzüntü verici bir şey. Ben de yabancılara ‘Seçime girebiliriz, bir şey olmaz. Erdoğan kendine bir kadından korktu dedirtmez. Ülkemiz adına rahat olun' diyorum.”SÖZCÜ