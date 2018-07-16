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Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Meral Akşener hakkında suç duyurusu.16712
  • Giriş : 16.07.2018 / 12:49:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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24 Haziran seçimlerinde istediğini alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak MHP'nin kurumsal kimliğine hakaret edilmesi açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurumsal kimliğine hakaret nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyusunda bulunuldu.

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