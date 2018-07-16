Meral Akşener hakkında suç duyurusu
24 Haziran seçimlerinde istediğini alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak MHP'nin kurumsal kimliğine hakaret edilmesi açıklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurumsal kimliğine hakaret nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyusunda bulunuldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
CHP'de kurultay için imzalar toplanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imzalar toplanmaya başlandı.
'Bir gecede bin destan'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili açıklamalarda bulu
Bakan Ersoy: Kazandığımız en şanlı zafer
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadan paylaş
Erdoğan: Rusya ve Çin'le görüşüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Çin ile görüşmelerin yapıldığını söyledi.