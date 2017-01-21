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Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti

Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti.12491
  • Giriş : 21.01.2017 / 12:07:00

MHP'li Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.

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MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti. Gürer, 80 döneminde MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmıştı. Uzun süredir tedavi gören Gürer bugün hayata gözlerini yumdu.

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