Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti. Gürer, 80 döneminde MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmıştı. Uzun süredir tedavi gören Gürer bugün hayata gözlerini yumdu.
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