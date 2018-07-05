Meral Akşener'in koltuğu sallanıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koltuğu 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası sallanmaya başladı.
24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de büyük bir iç karışıklık dönemi başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen Muharrem İnce kamuoyunun gündemini büyük ölçüde meşgul ediyor.
Ancak İyi Parti'de de seçim sonuçlarından memnun olmayan ve Akşener'in gitmesini isteyen isimler var.
YENİ BİR KILIÇDAROĞLU VAKASI OLUR MU
Meral Akşener seçimlerden önce "Ya başkan olacağım ya babaanne" diyerek, seçilememesi halinde siyaseti bırakacağının sinyallerini veriyordu. Ancak seçimlerden sonra Akşener, Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Parti içinde bu durum eleştirilere neden oldu. Yeni bir Kılıçdaroğlu vakasının yaşanmasında korkuluyor.
CHP İLE YAPILAN İTTİFAK ELEŞTİRİLDİ
Akşener'e yapılan en ciddi eleştiri ise CHP ile yaptığı ittifak oldu. İyi Parti'nin Millet İttifakı yaparak CHP ile aynı safta yer alması, hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar oyların azalmasına neden oldu
Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak partisinden ayrıldı ve İyi Parti'yi kurdu. Bu durum parti teşkilatına katılanlarda ülkücülere geniş yer açılacağı ümidini doğurdu. Ancak aday listelerinde ülkücü isimlerin azlığı eleştirilere neden oldu. Örneğin Yusuf Halaçoğlu, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Ancak seçimlerde aday gösterilmedi.
KONGRE TALEBİ
Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.
Destici: Yerel seçim sonbahara alınsın
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.
İnce: Yenildiysen geri çekileceksin
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.