Meral Akşener veda etti
Meral Akşener, bir daha genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinden istifa ettiği haberleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. Akşener, Twitter hesabından "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.
İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’in da katılımı ile dün başlamıştı.
İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi.
Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.
İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Eryılmaz, istifasını Twitter hesabından duyurarak, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.
DİĞER HABERLER
Bahçeli: Yaylalar Türküsünü öğrenemeyecekler
Bedelli askerlik ile ilgili MHP lideri Bahçeli'den açıklama geldi.
Külliye'den açıklama: Yasa reddedilsin
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden İsrail'in skandal kararı hakkında açıklama geldi.
Ankara'dan İsrail'e: Kabul edilemez
İsrail'in skandal yasa ile ilgili kararına Ankara'dan tepki gecikmedi.