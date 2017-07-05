Merhum başsavcının eşi Yargıtay üyesi oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boşta bulunan 7 Yargıtay üyesi arasında yer alan bir isim oldukça dikkat çekti. Trafik kazasında hayatını kaybeden merhum başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper Yargıtay üyesi oldu.
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre; Eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Denizli Hakimi Hatıran Alper (Trafik kazasında şehit olan eski Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in eşi) Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, İstanbul Hakimi İslam Çiçek, Yargıtay İdari Savcısı Fevzi Yıldırım ve Yargıtay Tetkik Hakimi Kadri Özerdoğan, Yargıtay üyesi seçildi.
HABERTURK
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