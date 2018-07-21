Merkel: Bu dosya kapanmadı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde görülen NSU davası hakkında açıklama yaptı ve 8'i Türk 10 kişinin öldüğü olayın kolay kolay unutulmayacağını ve dosyanın kapanmadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel düzenlediği basın toplantısında NSU yargı sürecinin tamamlanmasını ve mağdur ailelerin eleştirilerini değerlendirdi.
Başbakan Merkel, "Yetkili makamların zamanında farketmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç eylemler nasıl gerçekleşebildi?” sorusunun halen gündemde olduğunu vurguladı.
Başbakan Merkel, "Şüphesiz ki bu Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
NTV
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