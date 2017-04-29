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Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi

Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi.13773
  • Giriş : 29.04.2017 / 16:02:00

Almanya Şansölyesi Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Redaktionsnetzwerk' isimli basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, çarpıcı sözler sarfetti. Merkel, Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık verilmesi gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı, vatandaşlık konusunun da buna dahil olduğunu, ancak en önemli konu olmadığını ifade ederek, "Çifte pasaport sahibi bir Türk, sadece Alman vatandaşı olan Türk asıllı biri kadar Almanya'ya sadık olabilir. Burada önemli olan, insanları yaşam biçimimize, anayasamıza ve değerlerimize mümkün olduğunca erken nasıl ikna edebileceğimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği halk oylamasından sonra Almanya'da çifte vatandaşlık konusu tartışmalara sebep olmuş, bazı siyasetçiler bu uygulamaya son verilmesini talep etmişti.

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