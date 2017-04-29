Merkel'den çifte vatandaşlığa destek geldi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Redaktionsnetzwerk' isimli basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, çarpıcı sözler sarfetti. Merkel, Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık verilmesi gerektiğini savundu.
Almanya Başbakanı, vatandaşlık konusunun da buna dahil olduğunu, ancak en önemli konu olmadığını ifade ederek, "Çifte pasaport sahibi bir Türk, sadece Alman vatandaşı olan Türk asıllı biri kadar Almanya'ya sadık olabilir. Burada önemli olan, insanları yaşam biçimimize, anayasamıza ve değerlerimize mümkün olduğunca erken nasıl ikna edebileceğimizdir." ifadesini kullandı.
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği halk oylamasından sonra Almanya'da çifte vatandaşlık konusu tartışmalara sebep olmuş, bazı siyasetçiler bu uygulamaya son verilmesini talep etmişti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Donald Trump'tan açıklama: Saygısızlık etti
Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesi hakkında açıklama yaptı.
Kremlin'den flaş Erdoğan açıklaması
Kremlin'den Erdoğan ile Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama geldi.
BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!
Birleşmiş Milletler, İdlib'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösterdi.
ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, vergi indiriminde devrime gidiyor.