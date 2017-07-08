Merkel'den flaş İncirlik Üssü açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile G20 zirvesinde ilişkilerde gelişme kaydedildiği ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İncirlik konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini bildirdi.
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