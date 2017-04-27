Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye kararı hakkında konuştu ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin değerlendirmesini göz önünde bulundurulduğunu söyledi.
Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" ifadelerini kullandı.
Merkel, Ankara'daki gelişmelerden dolayı AB-Türkiye ilişkilerinin de sert darbe aldığını belirtti.
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