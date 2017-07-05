Facebook Twitter Rss

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması.13773
  • Giriş : 05.07.2017 / 16:09:00

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg'da düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Merkel, sorunlara rağmen Türkiye ile akıllı ilişkiler kurulmasını arzu ettiğini söyledi.

ALMANYA Başbakanı Merkel, G-20 zirvesi öncesi ABD Başkanı Trump'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğanla da biraraya gelecek. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme saatinin tam belirlenmediğini, ancak görüşmenin zirve öncesi olacağını açıkladı. Merkel Erdoğan görüşmesinin Merkel Trump görüşmesinin ardından yapılması bekleniyor. Merkel, ABD Başkanı Trump'la perşembe akşamı saat 18'de buluşacak. Hükümet sözcüsü Seibert, görüşme arzusunun Türkiye tarafından geldiğini söyledi. Görüşmeye son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan gerilimin giderek tırmanması neden gösteriliyor. Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşmasını zaman uygun değil diyerek, geri çevirmişti.

Başbakan Merkel, yarın piyasaya çıkacak olan haftalık “Die Zeit” gazetesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik bazı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var mı sorusuna Merkel şöyle yanıt verdi: Bizim Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlarla birlikte iyi yaşamamız benim en büyük arzum. Bu milyonlarca insan Almanya'yı yurt edindi ve herkes gibi onların da eşit şanslara sahip olması gerekir. Bunun yanında Türkiye ile akıllı ilişkiler arzu ediyorum, her ne kadar sorunların üstüste yığıldığını ve bizim bir çok şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı gördüğümüzü biliyor olmama rağmen. Ama bunun için bir Almanya Başbakanı olarak Deniz Yücel ve öteki gazetecilerin serbest bırakılmasını istemekten de vazgeçmem, tam tersine.

HÜRRİYET

AK Parti ile MHP anlaştı

ABD'den MİT TIR'ları için açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türk üssü için Katar'dan flaş cevap

Türk üssü için Katar'dan flaş cevap

Türk üssü ile ilgili Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el Sani'den açıklama geldi.

İngiltere Manchester'da alarm verildi

İngiltere Manchester'da alarm verildi

İngiltere Manchester'da 3 nolu terminalde peket paniği yaşanıyor.

 

ABD, Esad için kararı Rusya'ya bıraktı

ABD, Esad için kararı Rusya'ya bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Beşar Esad konusunda anlaştı.

Erdoğan, May ile görüştü

Erdoğan, May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

 

İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor

İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor

İran, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.

O ülke G20'ye katılmıyor!

O ülke G20'ye katılmıyor!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, G20 Zirvesi'na katılmıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya