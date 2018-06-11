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Merkel'den Mesut Özil açıklaması!

Merkel'den Mesut Özil açıklaması!.13633
  • Giriş : 11.06.2018 / 08:16:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil hakkında açıklama yapan Merkel, ünlü futbolcuya destek çıktı.

Almanya Milli Takımı'nın oynadığı hazırlık maçlarında taraftarlar tarafından ıslıklanan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil için son açıklama Angela Merkel'den geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri sebebiyle uzun süredir tepkilere maruz kalan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Almanya'nın oynadığı Avusturya ve Suudi Arabistan hazırlık maçlarında Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.

"TARAFTARLAR DESTEK VERMELİ"

Konu hakkında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bence İlkay ve Mesut bu fotoğrafın sonuçlarını düşünemedi. Ancak artık onlara iyi davranmamız gerekiyor. Onlar takımın bir parçası ve taraftarlar destek vermeli" ifadelerini kullandı.

TRT

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