Merkel'den savaş tehdidi!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'a sert tepki gösterdi ve vergi tehdidini tekrarlanması durumunda Ticaret savaşlarını başlatacağını söyledi.
ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.
Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını" söyleyeceği bildirildi.
Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."
Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.
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