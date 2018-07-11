Merkel'den Trump'a 'köle' yanıtı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Almanya Rusya'nı kölesi' açıklamasına Almanya Başbakanı Angela Merkel'den cevap gecikmedi.
Almanya Başbakanı Merkel, Almanya’yı Rusya’nın “esiri” olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump’a yanıt verdi. Merkel, Almanya’nın, kararlarını “bağımsız şekilde veren” bir ülke olduğunu söyledi.
NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'e giden Merkel burada yaptığı açıklamada, Almanya'nın "bağımsız bir şekilde” siyaset yürüten bir ülke olduğunu söyledi.
"Geçmişte Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edildiği dönemi yaşadığını” belirten Merkel, "Bugün ise Almanya Federal Cumhuriyeti olarak özgürce birleştiğimizi, böylelikle bağımsız bir şekilde siyaset yapabildiğimizi ve bağımsız bir şekilde kararlarımızı alabildiğimizi söyleyebilmekten çok memnunum” diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Almanya arasında kararlaştırılan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini eleştirmişti.
Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ikili görüşme sırasında "Almanya'yı korumakla yükümlü olduklarını, ancak Almanya'nın Rusya'ya milyarlarca dolar ödediğini” ve "bunu çok uygunsuz” bulduğunu söylemişti.
Trump, Rus doğalgazına bağımlı duruma düştüğünü ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini” öne sürdüğü Almanya'yı Moskova'nın "esiri” olarak tanımlamıştı.
Brüksel'de bugün başlayan NATO zirvesinin en önemli gündem maddesini savunma harcamalarının artırılması oluşturuyor. ABD Başkanı Trump, savunma harcamaları düşük olduğu gerekçesiyle de Almanya'yı eleştirmişti.
Merkel, konuya ilişkin açıklamasında, Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından diğer birçok ülke gibi Almanya'nın da savunma harcamalarını düşürdüğünü hatırlattı.
2014 yılında Galler'de yapılan NATO zirvesinde alınan kararların uygulanmasına ve savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'si oranında artırılmasına Alman hükümetinin hazır olduğunu ifade etti.
Merkel ancak bu yıl için harcamaların GSYH'nin yüzde 1,24 düzeyinde kalacağını söyledi. Savunma harcamalarının kademeli olarak artırılacağını belirten Merkel, Almanya'nın 2024 yılına kadar harcamalarının yüzde 80 artmış olacağını söyledi.
NTV
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