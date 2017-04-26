Merkel'den Türkiye için küstah çağrı
Anayasa değişikliği referandumu kampanyasında Türk bakanlara konuşma izni vermeyen Almanya'dan skandal bir açıklama daha geldi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı tek ses olması konusunda çAğrı yaptı.
Alman Haber Ajansı’nın (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantısına katılan siyasilere dayandırdığı habere göre, Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarına karşı AB’nin ortak bir yanıt bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Merkel’in, AB’nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varması için zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çektiği de belirtiliyor.
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