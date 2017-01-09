Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın
Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, şiddeti teşvik edenlerin dini ibadetlerinin özgürce yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi ve Selefi camilerinin kapatılmasını önerdi.
Noel pazarına giren TIR saldırısı sonrası teröre karşı önlemler alınmaya çalışan Almanya'da cemaatlerin dağıtılması da gündemde.
Gabriel, "Alman semtlerinin radikalleşmemesi için kültürel bir mücadele" gerektiğini öne sürdü.
Almanya Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel'in açıklamasının, Almanya'da bu yıl yapılacak federal seçimlerden önce gelmesi dikkat çekti.
DİĞER HABERLER
Flaş! Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi!
Enflasyona karşı işçileri korumak için asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı.
Esad'dan flaş Astana açıklaması
Astana'da yapılacak görüşmelerle ilgili Beşar Esad'dan açıklama geldi.
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!
Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.
İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı
Almanya'da Türk iş adamı cinayeti!
Almanya'nın Ludwigshafen kentinde iş yerleri olan Türk iş adamı İsmail Torun'un cansız bedeni ormanl
ABD'de havalimanında silahlı saldırı!
ABD'de Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda şok bir olay yaşandı.