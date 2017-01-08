Merkel'in yardımcısı açıkladı: AB dağılabilir
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yardımcısı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin geleceği hakkında konuştu ve dağılma sürecini değerlendirdi.
Gabriel, Avrupa Birliği'nin dağılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun nedeninin Almanya'nın Euro bölgesindeki kemer sıkma politikası olduğunu belitti.
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin iktidar ortağı olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’nin lideri Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.
Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa’yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.
Daha önce de Ekonomi Bakanlığı yapan Gabriel, “Geçmişte Başbakan Merkel’e hangisinin Almanya için daha zararlı olacağını sormuştum: Fransa’nın yarım puan daha fazla bütçe açığı vermesi mi yoksa aşırı sağcı Marine Le Pen’in Cumhurbaşkanı olması? Bu güne kadar bir cevap alamadım” ifadelerini kullandı.
Sigmar Gabriel muhafazakarların yatırımdan çok mali disipline önem vermesinin Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin başa gelmesinde etkili olduğunu açıklarken, artık AB’nin parçalanamaz bir bütün olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Eylül ayında gerçekleşecek federal seçimlerde, SPD’nin Merkel’e karşı adayı olması beklenen Gabriel, Alman parasını başka ülkelere transfer ederek siyaset yapmanın kendisine oy getirip getirmeyeceği konusuna ise “Bu tartışmanın kulağa iyi duyulmadığının farkındayım” yorumunu yaptı.
Almanya’nın ekonomik ve politik olarak AB’den çok büyük bir şekilde faydalandığını açıklayan lider, AB’nin dağılması durumunda gelecek nesillerin kendilerini affetmeyeceklerini ekledi.
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