Merkel: Merhamet beklemesinler!
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Brexit sürecini resmen başlatan İngiltere'ye sert sözlerle yüklendi. Merkel, Avrupa Birliği'ndan ayrılışı sonrası İngiltere'ye merhamet duymayacaklarını belirtti.
Partisinin toplantısına konuşan Merkel, "Londra Brexit çıkışında merhamet beklemesin. Bu konuda hoşgörülü olamayız." ifadelerini kullandı.
50 MİLYAR STERLİN TAZMİNAT
Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'nin; tazminat olarak 50 milyar sterlin ödemesi konusunda pazarlıklar sürüyor.
Merkel'in sert açıklamalarıyla pazarlıklarda elini güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
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