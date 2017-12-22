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Merkel neden Putin'i aradı?

Merkel neden Putin'i aradı?.13633
  • Giriş : 22.12.2017 / 09:21:00

Almanya Şansölyesi Merkel, Rus lider Putin ile görüşme yaptı.

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Sepet Beşik

Alman hükümetinden açıklama geldi. Seibert, Ukrayna'nın doğusu konusunda Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerindeki ihtilafın barışçıl çözüme ulaşması için Minsk Anlaşmasının uygulanmasını ele aldıklarını belirtti.

Merkel ve Putin'in yaklaşmakta olan Noel vesilesiyle Üçlü Temas Grubu'nda dün teyit edilen çatışmalara ara verilmesi konusundan duyulan memnuniyetini dile getirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, bu durumun Ukrayna'nın doğusunda uzun vadeli bir ateşkese dönüşmesinin ümit edildiğini kaydetti.

Seibert, "Şansölye ve Rusya Devlet Başkanı, mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi gereken tutukluların değişimi konusunun Minsk Anlaşmasının uygulanması için önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

TRT

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