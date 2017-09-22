Merkel, Türkçe afişler hazırlattı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında sorun yaşanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türk seçmeni kaybetme korkusu yaşandı. Merkel, Türkçe afişler hazırlattı.
Seçimlerden önce özellikle Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkan Merkel'in Türk seçmelerin desteğini kaybettiği ifade ediliyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçimlerde oy alma stratejisi izleyen Merkel'in söylemleri Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin tepkisini çekti.
Özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türk vatandaşlarına, Türkiye karşıtı partilere oy vermemeleri sonrası, Merkel'in partisi CDU ve Martin Schulz'un partisi SDP'nin Türk seçmenlerin desteğini kaybetmeye başladığı ifade ediliyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun Türk seçmenler için hazırladığı Türkçe seçim afişleri.
Buna karşın Merkel'in seçimlerde Türk seçmenlerden oy alabilmek için Türkçe afişler hazırladığı ortaya çıktı. Merkel'in partisi CDU tarafından hazırlanan afişlerde, Türk seçmenlerden oy vermeleri isteniyor. Daha çok ekonomik vaatlerin yer aldığı afişlerden Türk seçmenlerden CDU'ya oy vermeleri isteniyor.
PKK VE FETÖ'YE KUCAK AÇTI
Türkiye'yi AB müzakerelerini sona erdirmekle tehdit eden Merkel, AB üyesi ülkelerden beklenen desteği alamazken, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'nin tepkisini çekiyor.
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