Facebook Twitter Rss

Merkel, Türkçe afişler hazırlattı!

Merkel, Türkçe afişler hazırlattı!.14719
  • Giriş : 22.09.2017 / 12:31:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkçe afişler hazırlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında sorun yaşanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Türk seçmeni kaybetme korkusu yaşandı. Merkel, Türkçe afişler hazırlattı.

Seçimlerden önce özellikle Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkan Merkel'in Türk seçmelerin desteğini kaybettiği ifade ediliyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçimlerde oy alma stratejisi izleyen Merkel'in söylemleri Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin tepkisini çekti.

Özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türk vatandaşlarına, Türkiye karşıtı partilere oy vermemeleri sonrası, Merkel'in partisi CDU ve Martin Schulz'un partisi SDP'nin Türk seçmenlerin desteğini kaybetmeye başladığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun Türk seçmenler için hazırladığı Türkçe seçim afişleri.

Buna karşın Merkel'in seçimlerde Türk seçmenlerden oy alabilmek için Türkçe afişler hazırladığı ortaya çıktı. Merkel'in partisi CDU tarafından hazırlanan afişlerde, Türk seçmenlerden oy vermeleri isteniyor. Daha çok ekonomik vaatlerin yer aldığı afişlerden Türk seçmenlerden CDU'ya oy vermeleri isteniyor.

PKK VE FETÖ'YE KUCAK AÇTI

Türkiye'yi AB müzakerelerini sona erdirmekle tehdit eden Merkel, AB üyesi ülkelerden beklenen desteği alamazken, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'nin tepkisini çekiyor.

TÜRKİYE

CHP'den tezkere açıklaması!

Topbaş istifa mı etti? Başbakan açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Almanya'dan çirkin teklif!

Almanya'dan çirkin teklif!

Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim gelen açıklamalarla iyice alevlendi.

Kore: Hidrojen bombası atacağız

Kore: Hidrojen bombası atacağız

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ediyor.

 

ABD'den YPG'ye 120 TIR silah

ABD'den YPG'ye 120 TIR silah

Amerika Birleşik Devletleri tüm tepkilere rağmen terör örgütlerine silah gönderiyor.

Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

Rusya tarafından yapılan açıklamada 850 militanın öldürüldüğü belirtildi.

 

Trump: Kore'yi haritadan sileceğiz

Trump: Kore'yi haritadan sileceğiz

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.

Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya