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Merkel Türkiye'ye geliyor

Merkel Türkiye'ye geliyor.24344
  • Giriş : 20.01.2017 / 11:03:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 11:29:31

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

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Şubat ayının ilk haftasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'den FETÖ soruşturmalarına kadar birçok konuda görüşm yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gelecek ayın başında Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Merkel’in gündeminde sığınmacı krizinin çözümü, bölgesel sorunlar, terörle mücadelede iş birliği ve ekonomi konuları yer alıyor.

Merkel’in programında Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım’ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor. Şansölye Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel’in önemli gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor.

Almanya’ya 2015 yılında 890 bin sığınmacının gelmesiyle iç politikada zor duruma düşen Merkel, AB-Türkiye mutabakatının devreye girmesinin ardından sığınmacı akınının durmasıyla rahatlamıştı. Mutabakatın etkisiyle Almanya’ya gelen sığınmacıların sayısı 2016’da yüzde 70 azalarak 280 bine gerilemişti.

Yoğun eleştirilere rağmen bugüne kadar sığınmacılar için açık kapı politikasını savunan, sığınmacı krizinin ancak Türkiye ile iş birliği içinde çözülebileceğini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasının başarılarını kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

PKK İLE MÜCADELE

Merkel’in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak.

Türkiye, özellikle PKK terör örgütünün Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, örgütün propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor.



Ankara, daha önceki ziyaretinde PKK ile mücadelede daha yakın iş birliği sözü veren Merkel’den somut adımlar bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Merkel’in Ankara ziyaretiyle aynı günlerde Almanya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye gelerek güvenlik konularını masaya yatıracak.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye ayrıca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.

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