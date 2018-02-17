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Merkel: Türkiye, NATO'ya zarar vermemeli

Merkel: Türkiye, NATO'ya zarar vermemeli.13633
  • Giriş : 17.02.2018 / 12:31:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde Türkiye'nin NATO'ya zarar verecek hareketlerde bulunmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, "Suriye konusunda Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarının söz konusu olduğunu, ancak NATO müttefikleri arasında bölgede gerginlik yaratacak tüm davranışlardan kaçınılmasına ilişkin endişeleri dile getirdiklerini" söyledi

İran ile nükleer programın sürdürülmesinden yana olduklarını, görüşmede Ukrayna krizini de ele aldıklarını ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili İngiltere ile görüş alış verişini sürdüreceklerini aktaran Merkel, "Suriye konusunda Türkiye'nin bir yandan meşru güvenlik çıkarı olduğunu, diğer yandan da NATO müttefikleri arasında gerginlik yaratacak her türlü davranıştan kaçınılması gerektiği yönündeki endişelerimizi dile getirdik." dedi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine ilişkin sorusu üzerine Merkel, daveti dikkate aldığını belirterek, "Türkiye'ye ziyaretler ya da Türkiye Cumhurbaşkanının bir ziyaretinin yeniden gündeme gelmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce de görüşmüştüm. Bu konuda düne göre yeni somut bir gelişme yok." diye konuştu.

Brexit görüşmeleri ile ilgili çok sayıda önemli konunun ele alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, müzakereler sonucunda taraflar için adil ve dengeli sonuçların ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

"İngiltere'nin ortaklığı nasıl tasavvur ettiğini merak ediyorum. Elbette bizim de çıkarlarımız var" ifadesini kullanan Merkel, yakın bir ortaklığın sürmesini istediğini, ancak bunun AB üyeliğinden farkları bulunacağının da açık olduğunu vurguladı.

Merkel, Brexit görüşmelerinde zaman baskısının da bulunduğunu, bundan dolayı İngiltere'nin AB ile gelecekte düşündüğü ilişkiyi ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel ile görüşmeden sonra Yıldırım, NATO konusuna değinerek, "Aynı zamanda NATO'nun sınırlarını da koruyor, aynı zamanda Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaş, göç ve DEAŞ terör örgütü, diğer terör örgütlerinin verdiği olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyoruz, onların her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Bunu yaparken terör örgütlerinin, terör faaliyetlerinin Almanya'da yayılmasının veya genel anlamda Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği ile müşterek çalışmalarımız var. Sayın Şansölye Merkel'in bu konuda önemli katkıları oldu. Mültecilerin bulunduğu yerde eğitimine, sağlığına, yerleşimine yardımcı olmak üzere birlik bünyesinde bir karar alındı. Bu, bazı aksaklıklara rağmen devam ediyor. Bir kez daha bu konudaki Sayın Şansölye'nin kararlılığını, bu desteğinin devamı konusundaki sözlerinden memnuniyet duydum." açıklamasında bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı May de güvenlik ve ekonomik iş birliği konularına özel bir önem verdiklerini belirterek, Avrupa'nın güvenliği için AB ülkeleri ile gelecekte sürdürecekleri ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı.

Brexit konusunda tutumu değiştirmediklerini ifade eden May, müzakereleri yapıcı ve yakın ortaklık çerçevesi içinde sürdüreceklerini aktardı.

May, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngiltere ile AB arasında hedefledikleri güvenlik ortaklığını anlatacağını belirterek, "Her halükarda, iş birliğimizi azaltmamız gerekmiyor, ancak şunları dikkate almalıyız, elde ettiğimiz şeyleri nasıl geliştirebiliriz? Bu iş birliğini nasıl daha da canlı hale getirilebiliriz? Çünkü tehditler azalmıyor, artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel ile uluslararası konuları da ele aldıklarını ifade eden May, Almanya ile İngiltere’nin dış politikada yakın iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini bugün yinelediğini aktaran May, herkesin bunlara bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

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