Merkel: Türkiye'ye satış askıya alınsın!
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında silah satışının tamamen askıya alınması gerektiğini söyledi.
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