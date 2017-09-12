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Merkel: Türkiye'ye satış askıya alınsın!

Merkel: Türkiye'ye satış askıya alınsın!.13773
  • Giriş : 12.09.2017 / 17:17:00

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile ilgili şoke eden bir açıklama yaptı.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında silah satışının tamamen askıya alınması gerektiğini söyledi.

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