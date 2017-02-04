Merkel tutuklu gazetecileri sordu
Terör örgütü yanlılarına verdiği destek ile Türkiye'den tepki alan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in geçtiğimiz gün Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tutuklu gazetecileri sorduğu iddia edildi.
Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç ile Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, Ankara'ya günübirlik bir ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede, hapisteki gazetecilerin durumunu anımsattı, ifade ve basın özgürlüğü ile çoğulculuğa işaret ederek gazetecilerin tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Basına yönelik baskıları eleştiren Merkel, Alman gazetecilere akreditasyon uygulamasını ve tutuklama taleplerini anımsattı.
Erdoğan ve Yıldırım'ın bu eleştirilere karşı, Alman makamları zaman zaman 'yanlış, eksik ve yanlı açıklama' yapıyor karşılığını verirken konuyu gazeteci Can Dündar'ın Alman Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesine, Adalet Günü’nün açılışına katılmasına getirdiği öğrenildi. "Can Dündar’ı Almanya’da görüşmeye çağırarak burada hakkında arama kararı olan birini savunuyorsunuz" mesajı üzerine de Merkel’in Ankara’nın açıklama yapmaktan kaçındığı DİTİB’li ‘ajan imamlar’ konusunu açtığı belirtildi.
Merkel, FETÖ üyesi olduğu belirtilen kişilere yönelik iade talepleri konusunda da Alman makamlarının verdiği kararları anımsatarak Türkiye’deki koşullar nedeniyle Alman mahkemelerinin daha önce aldığı kararlara göre iade yapılamayacağını belirtti. İki ülke adalet bakanlarının görüşmesinde anlaşırken, dün de içişleri müsteşarları terörle mücadele başlığında bir araya geldi.
Merkel "Gerçek bir Türkiye fotoğrafı için sizinle görüşüyorum" dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tutuklu gazetecilerin durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’nun hapisteki gazetecilerin durumunu, tecriti ve basına yönelik baskıları anlatmasının ardından da "Türkiye demokrasisi açısından kaygılıyım" mesajı verdi.
HDP'lilerle de bir araya gelen Merkel, "HDP'nin ve sizin ağır baskı altında olduğunuzu biliyorum" mesajı verirken, tutuklu vekillerin durumunu sordu. HDP'li İdris Baluken'in de "Cezaevinden yeni çıktım. Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız çok ağır tecrit koşullarında bulunuyor" yanıtını verdiği öğrenildi.
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