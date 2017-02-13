Merkez Bankası anketini açıkladı
Merkez Bankası açıkladı. Dolar kuru beklentisi yükseltildi. Buna göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.8807 TL oldu. Merkez'in yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 8.87, gelecek 12 ay sonunda tüfe beklentisi yüzde 8, 21 olarak açıklandı.
*Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2.9
*Yıl sonu cari açık beklentisi 35.6 milyar dolar
*Gelecek 12 ay sonundaki TCMB repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 8.52
*TCMB beklenti anketi yıl sonu tüfe beklentisi yüzde 8.87'ye yükseldi
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