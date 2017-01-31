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Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası açıkladı.31824
  • Giriş : 31.01.2017 / 11:20:00
  • Güncelleme : 31.01.2017 / 12:12:41

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu bugün açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ilk enflasyon raporunu düzenlenen toplantıda açıkladı. Çetinkaya, son dönem likide adımları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından notlar;

* Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı. Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi. İç talep göreli olarak zayıf seyrediyor. Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti. İktisadi faaliyette yılın 3.çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi.

* Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik. Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı. Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik. 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz piyasaları depoları açtık. Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.

* Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Finansal olmayan kesime kullandırılan krediler son çeyrekte ılımlı arttı. Ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle enerji enflasyonu arttı.  Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız. Gelecek dönem ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapacağız.

* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,0 olacağını öngörüyoruz. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 olmasını bekliyoruz. 2017'de yüzde 8, 2018'de yüzde 6 ve 2019'da yüzde 5 olacağını öngörüyoruz. 


* Merkez bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız. TL oldukça dayanıklı süreçten geçti, oynaklık arttı. Merkez Bankası tüm araçları dinamik ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecek.

* Şoklara rağmen genel eğilimimizi değiştirmedik. Bizim ortalama fonlama faizimiz ile gecelik faizlerimizdeki fark çok düşük seviyede. 2016 yılı boyunca sadeleşme hedeflerimizin gerçekleştiğini gördük.

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