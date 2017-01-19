Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası'ndan beklenen açıklama geldi. Anketlerle ortaya çıkartılan 2017 yılının dolar kuru beklentisi açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3.8619 olurken, Ocak ayı sonu Dolar/TL kuru beklentisiyse 3.7675 oldu.
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.48 olurken, 24 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 7.59 oldu.
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