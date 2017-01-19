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Merkez Bankası yeni hamle yapabilir

Merkez Bankası yeni hamle yapabilir.14760
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:37:00
  • Güncelleme : 19.01.2017 / 12:39:27

Merkez Bankası'nın "faiz aracını" kullanabileceği belirtiliyor.

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Döviz fiyatlarındaki artış sebebiyle Merkez Bankası'nın yeni bir kararla faiz aracını kullanabileceği belirtiliyor. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı Cemil Ertem'den...

Cemil Ertem, NTV yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası’nın piyasada ucuz TL ile fonlanan spekülasyonu önleyip, TL'nin gereksiz değersizleşmesinin önüne geçmeye çalıştığını belirten Ertem, istisnai küresel piyasa şartlarında MB’nin bu tür uygulamaları para politikası aracı olarak gündeme getirebileceğini söyledi.

FAİZ ARACI MASADA

"Merkez Bankası faiz aracını kullanabilir, bu da masadadır" diyen Ertem şunları kaydetti: "Merkez Bankası'nın hiçbir konuda eli bağlı değildir. MB'nin adımları kurdaki oynaklığı önemli ölçüde giderdi. MB'nin bu hafta attığı en önemli adım swap'ları kendi üzerinde yapmasıdır. Faiz silahı tabii ki önemlidir ancak kurdaki oynaklığa karşı bunun tek silah olmadığını da piyasalar görecek."

KURDAKİ OYNAKLIK GİDEREK AZALACAK

Kur riskinin özel sektörün ve Türkiye ekonominin tolere edebileceği bir düzeyde olduğunu belirten Ertem, kurdaki oynaklığın ilk çeyrek itibariyle giderek azalan trendde devem edeceğini ifade etti.Önümüzdeki günlerde Fitch'in not indirip indirmemesinin tartışılacağını kaydeden Erten, “Fitch'in not indirmesi ve dolayısıyla sermaye yeterlilik rasyosunda otomatik düşüşler olması halinde bile ortalama rasyolar hala yüzde 12'lerde kalabiliyor, altına düşmüyor” dedi.

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