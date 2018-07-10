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Merkez Bankası için flaş düzenleme!

Merkez Bankası için flaş düzenleme!.31824
  • Giriş : 10.07.2018 / 08:12:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yeni düzenlemeye gidildi.

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24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından gelen yeni sistem ile yeni değişikliklere gidildi. Bir düzenleme de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için geldi.

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının atamasını Cumhurbaşkanı yapacak. Merkez Bankası 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanı ve başkan yardımcılarının atamasını Cumhurbaşkanı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmesiyle birlikte yayımlanan yeni kararnameye göre TCMB başkanı ve başkan yardımcılarının atamalarına ilişkin yetkiler Cumhurbaşkanı'na verildi.

Kararnameyle TCMB başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre daha önce 5 yıldı.

703 sayılı KHK'ya göre Merkez Bankası kanunundaki "Başkan ve başkan yardımcıları 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırılmıştı.

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