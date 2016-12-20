Merkez Bankası kritik kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) , Aralık ayı polika faizini sabit tuttuğınu açıkladı.
PPK'nın faiz kararı sonrası dolar yukarı yönlü hareket etti. Kararın açıklandığı sırada 3.51 TL olan Dolar/TL 3.53 TL seviyesinin üstüne geldi.
PPK, bir haftalık repo faizini yüzde 8'de sabit bıraktı. Marjinal fonlama faizini ise yüzde 8.5'te tuttu. Borçlanma faizi ise yüzde 7.25'te tutuldu.
DOLARIN TEPKİSİ BÖYLE OLDU
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 3.5131 seviyesinde işlem gören dolar/TL, karar sonrası 3.5458 seviyesine kadar yükseldi.
GEÇTİĞİMİZ AY NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası geçtiğimiz ay 24 Kasım da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizinde 50, faiz koridorunun üst bandında ise 25 baz puanlık artırıma gitmişti.
Banka, sadeleşme adımları kapsamında faiz koridorunun üst bandında art arda yedi ay süren 250 baz puanlık indirimlere başta TL'deki değer kaybı olmak üzere iç ve dış belirsizliklerin artmasıyla Ekim toplantısında ara vermişti.
DİĞER HABERLER
Emeklilere müjde: Tasarı kabul edildi
Emeklilerin uzun bir süredir beklediği müjdeli haber nihayet geldi.
11.5 milyon kişi kara listeden çıkıyor
Milyonlarda vatandaşı sevindirecek af müjdesi için hazırlıklar tamam.
Konut fiyatları düşüyor mu?
Konut alacak ve satacak vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada oldukça dikkat çekici.
Dikkat! Elektrik faturalarına zam geliyor!
Vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Elektrik faturalarına zam yolda.