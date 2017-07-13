Merkez Bankası'na 55 katlı bina
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için İstanbul Ataşehir'de 55 katlı bina yapılıyor. Binanın yapımı en yüksek teklifi 436 milyon 951 bin 681 TL ile YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun binalarının ardından Merkez Bankası binası için ihaleye çıkılıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından daha önce iki defa ihaleye çıkılan ancak hedef değere ulaşamadığı için iptal edilen ihalenin üçüncüsü 27 Temmuz tarihinde yapılacak. Ataşehir’de İstanbul Finans Merkezi’nde inşa edilecek 55 katlı bina için YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 436 milyon 951 bin 681 TL, Makro İnşaat 426 milyon TL teklif verdi. Projede bankanın yanı sıra otel, ofis ve ticari alanlar bulunuyor.
İnşaatın “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” ile yapılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Bir önceki süreçte yeterli rekabet ortamı oluşmaması nedeniyle 27 Temmuz’da yeniden istekli yüklenicilerden teklif alacağız. Arsayı alan şirket, arsa üzerinde proje geliştirecek, elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ’ye verecek” dedi.
İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesiyle yılda yaklaşık 20 milyar avro gelir elde edileceğini dile getiren Turan şunları söyledi: “İstanbul, finans merkezi olmak için Dubai, Pekin ve Varşova gibi şehirlerle yarışıyor. Projede Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kamu kurumları inşaatları da yer alıyor. Fiziki yapısı, nitelikli iş gücü ve üstün teknolojik altyapısıyla, reel sektörün tüm ihtiyaçlarının karşılandığı uluslararası bir kurumsal yapıya kavuşacağız. Bu sayede ülkemiz, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği dünyanın önde gelen küresel finans merkezleri arasında, deyim yerindeyse, ‘devler liginde’ hak ettiği yerini alacak. Dolayısıyla TOKİ olarak altyapısını gerçekleştireceğimiz bu yatırımla, finans piyasalarını devler ligine hazırlanıyoruz. İnşaatları devam eden SPK ve BDDK binaları ile ihalesini yaptığımız merkez bankası finans merkezimizin kalbi olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Finans Merkezi Projesinin 768 bin m²lik bölümü idaremizce inşa edilecek.”
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