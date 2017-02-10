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Merkez Bankası'nda ByLock depremi!

Merkez Bankası'nda ByLock depremi!.31824
  • Giriş : 10.02.2017 / 14:25:00

Merkez Bankası'nda çalışan 36 personel gözaltına alındı.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 36 Merkez Bankası çalışanı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

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