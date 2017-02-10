Merkez Bankası'nda ByLock depremi!
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 36 Merkez Bankası çalışanı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
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Bakan Canikli'den varlık fonu açıklaması
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Maliye Bakanı Ağbal, aktıldığı programda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
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