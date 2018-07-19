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Merkez Bankası'ndan açıklama!

Merkez Bankası'ndan açıklama!.31824
  • Giriş : 19.07.2018 / 15:41:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenti anketini açıkladı. Ankete göre yıl sonunda 4.8328 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi 11,07 oldu.

Merkez Bankasının reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre;

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28den 13.88e yükseldi

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69dan yüzde 0.83e yükseldi

Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54ten yüzde 0.59a yükseldi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47den yüzde 11.07ye yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18den yüzde 9.54e yükseldi

2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi.

2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1den yüzde 4.0a geriledi.

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