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Merkez Bankası'ndan bir karar daha!

Merkez Bankası'ndan bir karar daha!.31824
  • Giriş : 13.01.2017 / 20:11:00

Merkez Bankası, dövizdeki yükselişe karşı önlem için kararlar almaya devam ediyor.

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Merkez Bankası, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle önlem almak için yeni bir karar daha aldı. Alınan kararla birlikte Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri, Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürüldü. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası döviz kurlarında gözle görülür bir düşüş meydana geldi.

Açıklama öncesi bankalararası piyasada 3.78-3.79 lira aralığında işlem gören dolar 3.75 - 3.76 lira aralığına, 4.01 - 4.02 lira aralığında hareket eden euro da 3.98 - 3.99 lira aralığına çekildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL’ye düşürülmüştür" denildi.

Açıklamaya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı da sınırlandırılabilecek.

Buna karşılık, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmeleri olanaklı olacak.

Merkez Bankası, dövizdeki hızlı yükselişe karşı iki gündür "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi" açmıyor.

Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam ediyor.

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