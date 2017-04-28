Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), beklenen hareketliliğin enflasyonu artırıcı etkisini azaltmak için sıkı duruş sergiledi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası borsa rekor kırdı, dolar ise düşüşe geçti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği aylık olağan toplantısında, artış trendinde olan enflasyon için faiz silahını yeniden kullandı. Haftalık borç verme faiz oranını yüzde 8’de sabit tutan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi yüzde 11.75’ten yüzde 12.25’e yükseltti. Merkez Bankası, diğer oranlarda herhangi bir değişiklik yapmadı. Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, marjinal fonlama oranının yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulduğu belirtildi.
Merkez açıklamasında “Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır” ifadesi ile enflasyon riskine işaret etti.
AB’DEKİ TOPARLANMA İHRACATI ARTIRIR
PPK’nın açıklamasında iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine de işaret edildi. İç talepte kısmi bir iyileşmenin gözlendiği, AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin de sürdüğü kaydedildi. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, “Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir” denildi.
SIKI DURUŞ SÜRECEK
Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği de vurgulandı. Banka ayrıca “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadelerini kullandı. Dünkü adımı değerlendiren uzmanlar, Merkez Bankası’nın elini rahatlatmak için bu kararı aldığını ve sıkı duruşun sürdüğünü göstermesi açısından kararın önemli olduğunu söyledi.
DOLAR 3,56’YA KADAR İNDİ
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 3.59 seviyesinde olan dolar, karar sonrası 3.56 seviyelerine doğru düşüş gösterdi. Kur, en düşük 3.5637 seviyesini gördü. 3.90’ın üzerinde seyreden avroda da benzer bir eğilim dikkat çekti. Karar sonrası avro 3.8815’e kadar geriledi. Borsa ise 95.008 puana kadar çıkarak dün yeni bir tarihi zirve yaptı. Hızla 95 bini gören borsada ardından kar satışları dikkat çekti.
GLP PENCERESİ NE DEMEK?
Geç Likidite Penceresi (GLP), Merkez'in son borç veren makam olarak, gün sonu ödeme sistemlerinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla bankalara verdiği limitsiz vadeli TL borçlanma ve aynı koşullarda TL borç verme imkanıdır. GLP gecelik vadede 16:00-17:00 saatleri arasında; zorunlu karşılıkların tesis süresinin son iş gününde ise 16:00-17:15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
YENİŞAFAK
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