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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası'ndan faiz kararı.31824
  • Giriş : 24.01.2017 / 14:11:00

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

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Piyasaların kaderini belirleyecek karar geldi. Para Politikası Kurulu (PKK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı sabit tutuldu.

İşte Merkez'in açıklaması:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltilmiştir.

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