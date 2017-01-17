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Merkez Bankası'ndan flaş karar

Merkez Bankası'ndan flaş karar.21608
  • Giriş : 17.01.2017 / 19:15:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 19:18:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş bir karar geldi.

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Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Bu hamleye göre Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasası açılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

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