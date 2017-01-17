Merkez Bankası'ndan flaş karar
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Bu hamleye göre Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasası açılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.
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