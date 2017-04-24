Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan cari açık ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Konuya ilişkin konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2017 yılında cari işlemler açığının GSTİH'ye oranının 2016 yılı seviyesine yakın olduğunu belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, cari açığa dair yıl sonu tahmini açıkladı.
Çetinkaya'nın konuşması şu şekilde:
"Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki kademeli yükseliş ithalatı artırırken, iç talepteki ılımlı seyir ve reel kurdaki değer kaybı ters yönde etki yapıyor. Bu çerçevede, 2017 yılında cari işlemler açığının GSYİH’ye oranının 2016 yılı seviyesine yakın, yüzde 4’ün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."
İHRACATTA DURUM
Çetinkaya ihracat konusuna da değinerek, "Öncü göstergeler ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
HABER7
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