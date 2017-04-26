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Merkez Bankası'ndan kritik karar

Merkez Bankası'ndan kritik karar.31824
  • Giriş : 26.04.2017 / 14:06:00
  • Güncelleme : 26.04.2017 / 14:09:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geç likite penceresinde faizi %12,25'e çıkardı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yüzde 8'de sabit tuttu. Faiz kararı öncesi 3.59'un üstünde olan dolar fiyatları 3.57'nin altına geriledi.

Beklentiler ise, PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyordu.

MARTTA POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADI

Merkez Bankası Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken, geç likidite penceresini 75 baz puan artırarak yüzde 11.75 olarak belirlemişti.

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR
Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi:  Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi: Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti.

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