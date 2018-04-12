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Merkez Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Başkanı'ndan enflasyon açıklaması.31824
  • Giriş : 12.04.2018 / 16:05:00

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim ekonomiyi vurdu. Yükselen dövizin etkilediği enflasyon ile ilgili ise Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya son dönemde yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde yarattığı riskleri yakından takip ettiklerini belirterek, enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.

Çetinkaya TCMB 86. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, para politikası kararlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekilleneceğini belirterek, "Bu vesileyle son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiğimizi vurgulamakta fayda görüyorum" dedi.

Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini ifade eden Çetinkaya, "Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir" diye konuştu.

Çetinkaya, amaçlarının kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Çetinkaya, son aylarda enflasyonun bir miktar gerileyerek yüzde 10.23'e düştüğüne, ancak gelinen seviyelerin hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

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